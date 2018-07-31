Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь со вторника на среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№143 WTA). проведет первый матч основной сетки турнира WTA International в Вашингтоне против второй ракетки мира Каролин Возняцки.
Матч будет сыгран пятым запуском. Старт поединков в 21:00 по Киеву (разница по времени 7 часов). Ориентировочное время начала интересующей нас встречи – 03:00 по Киеву.
Букмекеры верят в победу первой сеяной датчанки – 1,12, коэффициент на Калинину равен 7,5. Теннисистки ранее между собой не встречались.
Напомним, в финале квалификации украинка победила американку Луизу Чирико.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.