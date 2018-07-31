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Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка первого круга на турнире в Вашингтоне

  • 31.07.2018 13:19
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Метки
WTA. Ангелина Калинина
© WTA. Ангелина Калинина
В ночь со вторника на среду украинская теннисистка Ангелина Калинина (№143 WTA). проведет первый матч основной сетки турнира WTA International в Вашингтоне против второй ракетки мира Каролин Возняцки.
 
Матч будет сыгран пятым запуском. Старт поединков в 21:00 по Киеву (разница по времени 7 часов). Ориентировочное время начала интересующей нас встречи – 03:00 по Киеву.
 
Букмекеры верят в победу первой сеяной датчанки – 1,12, коэффициент на Калинину равен 7,5. Теннисистки ранее между собой не встречались.
 
Напомним, в финале квалификации украинка победила американку Луизу Чирико.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 
 
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Источник — Sport.ua

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