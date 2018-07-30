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ЦУРЕНКО: «Цель - быть в топ-20 в конце года и выиграть турнир»

Вторая ракетка Украины поделилась ожиданиями от второй части сезона

  • 30.07.2018 18:13
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Леся Цуренко рассказала о своих целях на вторую половину 2018 года, а также тех турнирах, в которых собирается принять участие.

«Думаю, что первоочередной и самой реальной является окончания года в топ-20. И, конечно же, выиграть еще один турнир, как минимум. В последние годы я по одному турниру выигрываю, а хотелось бы немножко больше. Ну, а если это будет Premier, то будет вообще отлично».

«Турниры? Следующие Вашингтон, Монреаль, Цинциннати, US Open, а потом несколько турниров в Китае, в зависимости от того сколько мне нужно очков, или два, или три».

«И, в конце года, может быть, турниры в Европе», - рассказала Цуренко.

Сейчас в рейтинге WTA теннисистка занимает 39-е место.

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Источник — Xsport

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