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Москва (WTA). Козлова уступила Зигемунд

Украина не сумела дать бой Лауре Зигемунд

  • 26.07.2018 17:23
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

В 1/8 финала грунтового турнира WTA в Москве Катерина Козлова в двух сетах уступила Лауре Зигемунд, сумев выиграть у немки всего 3 гейма.

1/8 финала

Лаура Зигемунд (Германия) – Катерина Козлова (Украина) – 6:0, 6:3

В четвертьфинале соперницей Зигемунд станет победитель матча Дарья Касаткина – Тамара Цидансек.

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Источник — Sport.ua

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