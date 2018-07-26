Москва (WTA). Козлова уступила Зигемунд

В 1/8 финала грунтового турнира WTA в Москве Катерина Козлова в двух сетах уступила Лауре Зигемунд, сумев выиграть у немки всего 3 гейма.
1/8 финала
Лаура Зигемунд (Германия) – Катерина Козлова (Украина) – 6:0, 6:3
В четвертьфинале соперницей Зигемунд станет победитель матча Дарья Касаткина – Тамара Цидансек.
Источник — Sport.ua
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