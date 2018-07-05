Чемпионка Уимблдона Мугуруса вылетела из турнира

Череда сенсаций на Уимблдоне-2018 продолжилась поражением действующей чемпионки турнира в женском одиночном разряде Гарбинье Мугурусы от 47-й ракетки мира Элисон Ван Эйтванк

Третья ракетка мира в напряженной борьбе выиграла первый сет – 7:5. Однако после этого бельгийка перехватила инициативу и разгромно выиграла следующие две партии – 6:2, 6:1.

Матч продолжался 1 час и 54 минуты. В третьем раунде Ван Эйтванк сыграет с 28-й сеяной Анетт Контавейт.

Для Мугурусы поражение во вором раунде Уимблдона будет означать резкое падение в рейтинге WTA, где она сейчас занимает третье место.

2-й раунд

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 7:5, 2:6, 1:6