Чемпионка Уимблдона Мугуруса вылетела из турнира

Череда сенсаций на Уимблдоне-2018 продолжилась поражением действующей чемпионки турнира в женском одиночном разряде Гарбинье Мугурусы от 47-й ракетки мира Элисон Ван Эйтванк
Третья ракетка мира в напряженной борьбе выиграла первый сет – 7:5. Однако после этого бельгийка перехватила инициативу и разгромно выиграла следующие две партии – 6:2, 6:1.
Матч продолжался 1 час и 54 минуты. В третьем раунде Ван Эйтванк сыграет с 28-й сеяной Анетт Контавейт.
Для Мугурусы поражение во вором раунде Уимблдона будет означать резкое падение в рейтинге WTA, где она сейчас занимает третье место.
2-й раунд
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) – Элисон Ван Эйтванк (Бельгия) – 7:5, 2:6, 1:6
Источник — Sport.ua
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