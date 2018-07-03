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Шарапова вылетела из Уимблдона

Еще одна звездная теннисистка покидает турнир

  • 03.07.2018 23:36
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Getty Images. Мария Шарапова
© Getty Images. Мария Шарапова

Череда сенсаций на Уимблдоне продолжилась: поражение в первом круге потерпела экс-чемпионка турнира Мария Шарапова.

В трех сетах она уступила своей соотечественнице Виталии Дьяченко. Матч продолжался 3 часа и 11 минут.

1-й раунд

Виталия Дьяченко (Россия) - Мария Шарапова (Россия, 24) - 6:7 (3), 7:6 (3), 6:4

Во втором раунде Дьяченко сыграет с американкой Софией Кенин, которая обыграла Марию Саккари.

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Источник — Sport.ua

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