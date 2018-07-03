Шарапова вылетела из Уимблдона

Там был и Саддам Хусей и с Каддафи!

С каждым годом обстановка в украинском футболе стала напоминать триллер, с лихо закрученным сюжет...

Як я уже писав, я іншої думки і перш за все вважаю винуватцями поразок команду Еліни, а не саму с...

00:55 — sanitarium

Бразилию, кстати, тоже.

00:40 — oleg08

А что чемпионат уже закончился, или чтобы стать чемпионами нужно всех рвать?

00:36 — K_Sarioglo@i.ua

Жаль. Теперь все команды из этой части сетки европейцы. Да и шансы что победителем ЧМ станет тот ...

00:32 — zlobin11

Мне интересно, где те люди, которые кричали против показа ЧМ в Украине потому, что там будут пока...