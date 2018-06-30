Возняцки выиграла турнир в Истбурне

19:03 — MacGyver

Французы могли бы накидать и больше, но берегут силы минусуйте ))

19:03 — trancelife

Такие шавки, как ты, любят вылазить только тогда, когда великие оступаются

19:03 — zzz1970

Конечно, спасибо аргентинцам за матч, но... Братцы, как мне было хреново на прошлом ЧМ. Финал Гер...

19:03 — mart4enko

Сказочный футбол!!!

19:02 — Андрей Диденко

Уволить Месси, а то он плохой тренер

19:02 —

Ввечері інших підера будуть судді тягнути

19:01 — Naum1221

Дуже цікаивй матч. Радий , що гном і ко вилетіли!!!

19:00 — viktor112007

матч был бомба! первый тайм немного скучный и сонный, но во втором, что называется, понеслись!!! ...