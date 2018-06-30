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Возняцки выиграла турнир в Истбурне

Теннисистка из Дании обыграла Арину Соболенко

  • 30.06.2018 17:27
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Датчанка Каролина Возняцки обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко в финальном матче травяного турнира в Истбурне – 7:5, 7:6 (7:5). 
 
Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. На счету победительницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Соболенко отличилась 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 5 реализованными брейк-пойнтами из 13 имевшихся. 
 
Этот титул стал 29-м в карьере Возняцки и вторым на траве. Свой первый титул на этом покрытии она выиграла на этом же турнире девять лет назад.
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Источник — Sport.ua

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