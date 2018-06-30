Возняцки выиграла турнир в Истбурне

Датчанка Каролина Возняцки обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко в финальном матче травяного турнира в Истбурне – 7:5, 7:6 (7:5).
Продолжительность матча составила 1 час 59 минут. На счету победительницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 11. Соболенко отличилась 2 подачами навылет, 1 двойной ошибкой и 5 реализованными брейк-пойнтами из 13 имевшихся.
Этот титул стал 29-м в карьере Возняцки и вторым на траве. Свой первый титул на этом покрытии она выиграла на этом же турнире девять лет назад.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.