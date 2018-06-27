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Уимблдон. 3-й день квалификации. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчей квалификации Уимблдона

  • 27.06.2018 15:14
  • 1153 просмотра
  • 1 комментарий
Метки
Уимблдон. 3-й день квалификации. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В Лондоне продолжаются матчи квалификации на Уимблдон 2018.

Украинка Марта Костюк проведет поединок третьим запуском на корте №11. За выход в финал отборочного этапа без одного дня 16-летняя теннисистка поспорит с Кристи Ан из США. Ориентировочное время начала поединка – 16:45 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    kh_2018
    online
      kh_2018, 27.06.2018 17:10
    0
    Марту Видео с Мартой - http://www.wimbledon.com/en_GB/interactive/index.html
    Ссылка
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