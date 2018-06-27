Уимблдон. 3-й день квалификации. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17:05 — navigator.g

Zac 76, ты полностью мой пост прочитал? Видно по твоему опусу, что не весь а вырвал из контекста....

17:04 — navigator.g

Zac 76, ты полностью мой пост прочитал? Видно по твоему опусу, что не весь а вырвал из контекста....