Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ролан Гаррос. Дема выбыла из одиночного турнира

17-летняя украинская теннисистка проиграла во втором круге соревнований в Париже

  • 05.06.2018 15:28
  • 400 просмотров
  • 0 комментариев
Метки
Neal Trousdale. Виктория Дема
© Neal Trousdale. Виктория Дема
В первой половине стартового сета теннисистки обменялись брейками и на протяжении четырех следующих геймов защищали свою подачу. В восьмом гейме украинка имела два геймбола, однако Гарланд вышла вперед 5:3 и затем с четвертого сетбола смогла завершить сет.
 
Во втором гейме второго сета у Демы было два брейк-поинта, но она не смогла их реализовать и затем проиграла свою подачу. Пять геймов кряду Виктория и Джоанна не доходили до брейк-поинтов, но благодаря ошибкам украинки представительница Тайваня сделала четвертый брейк за матч.
 
Второй круг
Виктория Дема (Украина) - Джоанна Гарланд (Тайвань) - 3:6, 3:6
 
Напомним, что Дема продолжит участие на юниорском Ролан Гаррос в парном разряде, в котором сыграет вместе со своей соотечественницей Маргаритой Белоконь. Матч состоится сегодня.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.