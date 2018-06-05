Ролан Гаррос. Дема выбыла из одиночного турнира

В первой половине стартового сета теннисистки обменялись брейками и на протяжении четырех следующих геймов защищали свою подачу. В восьмом гейме украинка имела два геймбола, однако Гарланд вышла вперед 5:3 и затем с четвертого сетбола смогла завершить сет.

Во втором гейме второго сета у Демы было два брейк-поинта, но она не смогла их реализовать и затем проиграла свою подачу. Пять геймов кряду Виктория и Джоанна не доходили до брейк-поинтов, но благодаря ошибкам украинки представительница Тайваня сделала четвертый брейк за матч.

Второй круг

Виктория Дема (Украина) - Джоанна Гарланд (Тайвань) - 3:6, 3:6