Надаль выиграл 900-й матч в карьере

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Ролан Гарроса после победы в 1/8 финала над немцем Максимилианом Мартерером. Эта победа стала 900-й в карьере испанца. Чаще побеждали только 4 спортсмена: Джимми Коннорс, Роджер Федерер, Иван Лендл и Гильермо Вилас.



Only five players in the history of tennis have reached 900 career wins:



1256 🇺🇸 Jimmy Connors

1149 🇨🇭 Roger Federer

1068 🇨🇿 Ivan Lendl

949 🇦🇷 Guillermo Vilas

900 🇪🇸 Rafael Nadal #RG18 pic.twitter.com/FfgmZoz7by