Надаль выиграл 900-й матч в карьере

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Ролан Гарроса после победы в 1/8 финала над немцем Максимилианом Мартерером. Эта победа стала 900-й в карьере испанца. Чаще побеждали только 4 спортсмена: Джимми Коннорс, Роджер Федерер, Иван Лендл и Гильермо Вилас.
Only five players in the history of tennis have reached 900 career wins:— ESPN UK (@ESPNUK) June 4, 2018
1256 🇺🇸 Jimmy Connors
1149 🇨🇭 Roger Federer
1068 🇨🇿 Ivan Lendl
949 🇦🇷 Guillermo Vilas
900 🇪🇸 Rafael Nadal #RG18 pic.twitter.com/FfgmZoz7by
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.