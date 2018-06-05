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Надаль выиграл 900-й матч в карьере

Испанец стал пятым теннисистом, достигшим такого рубежа

  • 05.06.2018 06:09
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Daily Express. Рафаэль Надаль
© Daily Express. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал Ролан Гарроса после победы в 1/8 финала над немцем Максимилианом Мартерером. Эта победа стала 900-й в карьере испанца. Чаще побеждали только 4 спортсмена: Джимми Коннорс, Роджер Федерер, Иван Лендл и Гильермо Вилас.
 

 

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Источник — Sport.ua

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