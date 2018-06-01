Ролан Гаррос. Мэдисон Киз вышла в четвертый круг и ожидает Свитолину

Потенциальная соперница Элины Свитолиной по четвертому кругу Открытого чемпионата Франции определялась в поединке американки Мэдисон Киз и японки Наоми Осаки. Как и предполагалось, сильнее оказалась представительница США.
Ролан Гаррос. Третий круг
Мэдисон Киз (США) – Наоми Осака (Япония) – 6:1, 7:6(7)
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Киз выполнила 3 подачи навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейкпойнта из 8. На счету Осаки 1 эйс, 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейкпойнта из 5.
В четвертом круге Мэдисон Киз встретится с победительницей матча Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску.
Источник — Sport.ua
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