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Ролан Гаррос. Мэдисон Киз вышла в четвертый круг и ожидает Свитолину

В поединке третьего раунда американка в двух сетах разобралась с Наоми Осакой из Японии

  • 01.06.2018 14:12
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Getty Images. Мэдисон Киз
© Getty Images. Мэдисон Киз
Потенциальная соперница Элины Свитолиной по четвертому кругу Открытого чемпионата Франции определялась в поединке американки Мэдисон Киз и японки Наоми Осаки. Как и предполагалось, сильнее оказалась представительница США.
 
Ролан Гаррос. Третий круг
Мэдисон Киз (США) – Наоми Осака (Япония) – 6:1, 7:6(7)
 
Теннисистки провели на корте 1 час 25 минут. Киз выполнила 3 подачи навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейкпойнта из 8. На счету Осаки 1 эйс, 3 двойных ошибки и 2 реализованных брейкпойнта из 5.
 
В четвертом круге Мэдисон Киз встретится с победительницей матча Элина Свитолина – Михаэла Бузарнеску.
 
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 01.06.2018 14:15
    +2
    заголовок дуже сміливий
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