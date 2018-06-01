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Н. Киченок / Ан. Родионова – Дуань / Саснович. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда парного разряда

  • 01.06.2018 12:46
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Getty Images. Надежда Киченок
© Getty Images. Надежда Киченок

Первого июня украинка Надежда Киченок и представительница Австралии Анастасия Родионова сыграют поединок второго раунда парного разряда Ролан Гаррос. Их соперницами будет китайско-белорусский дуэт Йин-Йин Дуань/Александра Саснович.

Поединок состоитя на корте №9 вторым запуском после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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Источник — Sport.ua

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