Н. Киченок / Ан. Родионова – Дуань / Саснович. LIVE трансляция

Первого июня украинка Надежда Киченок и представительница Австралии Анастасия Родионова сыграют поединок второго раунда парного разряда Ролан Гаррос. Их соперницами будет китайско-белорусский дуэт Йин-Йин Дуань/Александра Саснович.

Поединок состоитя на корте №9 вторым запуском после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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