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Элина Свитолина – Аннет Контавейт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала на турнире серии Premier 5 в Риме

  • 19.05.2018 09:25
  • 1578 просмотров
  • 4 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

19 мая на грунтовом турнире серии Premier 5 в Риме первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет полуфинальный поединок против эстонки Аннет Контавейт.

Матч будет сыгран первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 13:00 по Киеву.

Букмекеры отдают предпочтение Элине – 1,55, победа Аннет оценена коэффициентом 2,7. Ранее теннисистки не встречались.

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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Володимир Сеньо
      Володимир Сеньо, 19.05.2018 09:44
    +1
    Еліні удачі і не збавляти обертів !!!
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    samird
    online
      samird, 19.05.2018 09:57
    0
    Исправляйте в тексте 18-е на 19-е.
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    Artem Usik
    online
      Artem Usik, 19.05.2018 10:33
    -2
    Жаль вчера Остапенко не справилась... Сегодня все на Элину!
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    Ingvar Savi
    online
    Ingvar Savi, 19.05.2018 10:41
    -1
    с детства болел за Аннет
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