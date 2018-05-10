Ястремская вышла в четвертьфинал турнира во Франции

16:09 — jekavayp

то что вы автобусами там свозили 10 лет назад мало кого волнует ) берем здесь и сейчас - кто ли...

16:04 — korrdon

Это ты как посчитал?) Есть статистика?) Я могу тебе показать за период игры на ДА, когда на ШД в ...

16:02 — jekavayp

ключевая фраза -отстает. как и отстает в количестве болел