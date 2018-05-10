Новак ДЖОКОВИЧ: «Мне нужно работать и молиться»

Сейчас Новак Джокович переживает один из самых сложных отрезков своей карьеры. Вчера его серия неудач продолжилась поражением во втором раунде Мастерса в Мадриде от Кайла Эдмунда, из-за чего серб вылетит из топ-15 рейтинга АТР.

Однако Джокович надеется обрести свою лучшую форму:

«Очевидно, что у меня пока многое не получается. Но мне нужно продолжать упорно работать и молиться. Надеюсь, что мне удастся улучшить мою игру. Я должен стать сильнее, нельзя сдаваться».