Новак ДЖОКОВИЧ: «Мне нужно работать и молиться»

Сейчас Новак Джокович переживает один из самых сложных отрезков своей карьеры. Вчера его серия неудач продолжилась поражением во втором раунде Мастерса в Мадриде от Кайла Эдмунда, из-за чего серб вылетит из топ-15 рейтинга АТР.
Однако Джокович надеется обрести свою лучшую форму:
«Очевидно, что у меня пока многое не получается. Но мне нужно продолжать упорно работать и молиться. Надеюсь, что мне удастся улучшить мою игру. Я должен стать сильнее, нельзя сдаваться».
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