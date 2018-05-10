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Мадрид. Обзор лучших ударов среды

Смотрите нарезку лучших моментов среды на грунтовом турнире в Испании

  • 10.05.2018 11:54
  • 142 просмотров
  • 0 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Смотрите обзор лучший ударов среды на престижном грунтовом турнире в Мадриде.

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Источник — YouTube

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