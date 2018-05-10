Ястремская – Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11:05 — Сергей Полищук

Ну, раз такое судейство - срочно в Лозанну！ Франков уже собирает дежурный чемоданчик, ...

10:57 — kaop40

https://youtu.be/wIjWFer6pIc Заря - Динамо (Прогноз)

10:53 — sahka1981

Степаненко - действительно очень подло ведет себя на поле. Постоянные провокации и симуляции, сто...

10:53 — Sauron

Судейство было с перекосом в сторону клуба из Мариуполя, но сносным.Играть можно.