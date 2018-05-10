Ястремская – Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 10 апреля, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет против представительницы Швейцарии Жиль Белен Тайхманн (№149 WTA).
Поединок начнется в 13:00 по Киеву.
Букмекеры верят в победу украинки – 1,35. На швейцарку коэффициент – 3,25. Ранее между собой теннисистки не встречались.
Напомним, в первом круге Ястремская обыграла представительницу Австралии Оливию Роговску.
Источник — Sport.ua
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