Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Ястремская – Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире ITF в Кань-сюр-Мере

  • 10.05.2018 10:40
  • 172 просмотров
  • 0 комментария
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская

Сегодня, 10 апреля, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет против представительницы Швейцарии Жиль Белен Тайхманн (№149 WTA).

Поединок начнется в 13:00 по Киеву.

Букмекеры верят в победу украинки – 1,35. На швейцарку коэффициент – 3,25. Ранее между собой теннисистки не встречались.

Напомним, в первом круге Ястремская обыграла представительницу Австралии Оливию Роговску.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.