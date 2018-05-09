Мадрид. Квитова и Суарес Наварро вышли в четвертьфинал

В третьем круге турнира в Мадриде Петра Квитова, на прошлой неделе завоевавшая титул в Праге, взяла верх над Анетт Контавейт из Эстонии – 6:7 (4:7), 6:3, 6:3.

В четвертьфинале она встретится с победительницей матча между испанкой Гарбинье Мугурусой и россиянкой Дарьей Касаткиной.

Суарес Наварро, выбившая из турнира нашу Элину Свитолину, в трех сетах обыграла Бернарду Пера из США.

Мадрид. Третий круг

Петра Квитова (Чехия, 10) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:7(4:7), 6:3, 6:3

Карла Суарес Наварро (Испания) – Бернарда Пера (США, Q) – 2:6, 6:2, 6:4