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Джокович покидает ТОП-15

Сербский теннисист продолжает свое падение

  • 09.05.2018 20:59
  • 640 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович
Серб Новак Джокович в обновленном рейтинге АТР от 14 мая не поднимется выше 18-й позиции.
 
Это стало известно после поражения 30-летнего белградца от британца Кайла Эдмунда со счетом 3:6, 6:2, 3:6 во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.
 
Таким образом, Джокович покинет топ-15 мужской табели о рангах впервые с января 2007 года.
 
В ближайшее время Новаку предстоит защищать  600 – за финал в Риме, 360 – за четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и 250 – за титул в Истбурне.
 
 
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Источник — ATP World Tour

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Комментарии
    Руслан Шевченко
    online
      Руслан Шевченко, 09.05.2018 21:15
    +3
    Согласитесь, с 2007 это уровень.
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