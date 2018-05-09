Джокович покидает ТОП-15

Серб Новак Джокович в обновленном рейтинге АТР от 14 мая не поднимется выше 18-й позиции.
Это стало известно после поражения 30-летнего белградца от британца Кайла Эдмунда со счетом 3:6, 6:2, 3:6 во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Мадриде.
Таким образом, Джокович покинет топ-15 мужской табели о рангах впервые с января 2007 года.
В ближайшее время Новаку предстоит защищать 600 – за финал в Риме, 360 – за четвертьфинал на «Ролан Гаррос» и 250 – за титул в Истбурне.
Источник — ATP World Tour
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