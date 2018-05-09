Джокович покидает ТОП-15

23:07 — ak228

Одно и тоже.... ты дибилоид думаешь что утрам память плоха!? Твой тупой стиль изложения все извес...

23:07 — Иван Новиков

Извиняюсь за свой украинский, но стул Женька под тобой подгорает явно! ВЕЛИКИЙ ШАХТЕР СПАСИБО ВАМ...

23:06 — ak228

Ладно Жека Врот, ты вообще определился Хацкевич тренер или физрук!? А то каждую неделю у тебя нов...

23:05 — Cortazar

«Шахтер»: Андрей Пятов, Богдан Бутко (Давид Хочолава, 90), Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Алан...

23:05 — oleg08

У меня вопрос к некоторым динамофанам, которые на протяжении определенного времени доставали здес...

23:03 — Игорь Петров

Что, жаба задавила. Не надейся, уже три молодых бразильца на подходе, ждут окончания сезона, а Ма...