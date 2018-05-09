Мадрид. Надаль без проблем прошел в третий круг

Первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль обыграл француза Гаэля Монфиса во втором круге «Мастерса» в Мадриде. Лидер посева добился победы со счетом 6:3, 6:1.
Продолжительность матча составила 1 час 15 минут. За весь матч Надаль взял 4 побачи соперника и не отдал ни разу свою.
За выход в четвертьфинал Надаль, являющийся действующим победителем турнира, поспорит либо с испанцем Фелисьяно Лопесом, либо с аргентинцем Диего Шварцманом (13).
Напомним, что Надаль заявил, что Федерер не играет на грунте, чтобы сохранить позитивную динаммку.
Источник — Sport.ua
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