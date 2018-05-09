СВИТОЛИНА: «Сыграла хорошо, но нужно отдать должное сопернице»

Вчера Элина Свитолина в драматичном матче уступила Карле Суарес Наварро, которая перед своими болельщиками сумела показать хороший теннис.

«В некоторых эпизодах я могла сыграть иначе, но у меня не получилось. Надеюсь, такие матчи помогут мне лучше подготовиться к Ролан Гаррос».

«Думаю, матч получился хорошим. Не могу сказать, что играла плохо. Я сыграла хорошо. Нужно отдать сопернице должное. Она сыграла невероятно. Что касается меня, то я извлеку уроки из поединка. В течение матча у меня были хорошие ощущения, была уверенность в себе, я хорошо двигалась».

«Важно не отчаиваться. Я знаю, как это бывает. Нужно сохранять позитивный настрой и готовиться к следующему матчу», - сказала Свитолина.