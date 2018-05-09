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СВИТОЛИНА: «Сыграла хорошо, но нужно отдать должное сопернице»

Украинская теннисистка прокомментировала поражение на турнире в Мадриде

  • 09.05.2018 16:46
  • 868 просмотров
  • 3 комментария
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Вчера Элина Свитолина в драматичном матче уступила Карле Суарес Наварро, которая перед своими болельщиками сумела показать хороший теннис.

«В некоторых эпизодах я могла сыграть иначе, но у меня не получилось. Надеюсь, такие матчи помогут мне лучше подготовиться к Ролан Гаррос».

«Думаю, матч получился хорошим. Не могу сказать, что играла плохо. Я сыграла хорошо. Нужно отдать сопернице должное. Она сыграла невероятно. Что касается меня, то я извлеку уроки из поединка. В течение матча у меня были хорошие ощущения, была уверенность в себе, я хорошо двигалась».

«Важно не отчаиваться. Я знаю, как это бывает. Нужно сохранять позитивный настрой и готовиться к следующему матчу», - сказала Свитолина.

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Источник — Metro

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Комментарии
    okrug9
      okrug9, 09.05.2018 16:54
    0
    Та сама пісня після поразок...
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    Andriy Kulyk
    Andriy Kulyk, 09.05.2018 17:31
    0
    Якшо програвати це хорошо то удачі тобі і дальше!!
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    Vasyapupkin27
      Vasyapupkin27, 09.05.2018 17:42
    +2
    Опять лучшие матчи выдают ее соперницы против нее, не кажется что дело не в них, а она сама способствует этому..!?
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