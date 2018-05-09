Мадрид. Савчук проиграла в матче парного разряда

Савчук в паре с россиянкой Анастасией Павлюченковой не сумела пробиться в 1/4 финала турнира в Мадриде.

Дуэт проиграл паре Андреа Клепач (Словения)/Мария-Хосе Хименес-Санчес (Испания) - 1:6, 6:3, 7:10.

Отметим, что мадридский турнир не лучшим образом складывается для представителей Украины.

Уже вылетели Элина Свитолина и Марта Костюк, а вчера поражение в парном разряде потерпела Надежда Киченок.

Кроме того, выбыла Леся Цуренко.