Серена Уильямс не выступит в Риме

Серена Уильямс не выступала в официальных матчах еще с марта. Ранее американка отказалась от участия в турнире в Мадриде, который проходит в эти дни.

Теперь же экс-первая ракетка мира отказалась от участия в еще одном престижном грунтовом турнире - Internazionali BNL d'Italia в Риме. Ее место в основной сетке займет другая американка, Кэтрин Беллис.

Таким образом, скорее всего Серена Уильямс скорее всего подойдет к Ролан Гаррос без единого матча на грунте в текущем сезоне.