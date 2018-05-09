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Серена Уильямс не выступит в Риме

Уильямс-старшая подойдет к Ролан Гаррос без единого матча на грунте

  • 09.05.2018 11:09
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Getty Images. Серена Уильямс
© Getty Images. Серена Уильямс

Серена Уильямс не выступала в официальных матчах еще с марта. Ранее американка отказалась от участия в турнире в Мадриде, который проходит в эти дни.

Теперь же экс-первая ракетка мира отказалась от участия в еще одном престижном грунтовом турнире - Internazionali BNL d'Italia в Риме. Ее место в основной сетке займет другая американка, Кэтрин Беллис.

Таким образом, скорее всего Серена Уильямс скорее всего подойдет к Ролан Гаррос без единого матча на грунте в текущем сезоне.

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