Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СУАРЕС НАВАРРО: «Такие победы, как над Свитолиной, мне и нужны»

Испанка рассказала, как смогла победить украинку

  • 09.05.2018 09:53
  • 245 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Карла Суарес Наварро
© Getty Images. Карла Суарес Наварро
Испанка Карла Суарес-Наварро прокомментировала свою победу над украинкой Элиной Свитолиной во втором круге турнира в Мадриде со счетом 2:6, 7:6 (7:3) 6:4.
 
«Я очень рада, потому что именно такие победы мне и нужны. Я выиграла дома при поддержке своих болельщиков, они придали мне сил и уверенности. Я не такая высокая теннисистка и не могу выполнять много эйсов и ударов навылет. Мне бы этого очень хотелось, но не получается. Мне приходится проводить долгие матчи, но это теннис. Таков мой стиль.
 
Я не привыкла к такой поддержке трибун. Такое встречаю только здесь. Я чувствую, что именно в Мадриде меня по-настоящему поддерживают. В других странах за меня также болеют, но не так, как здесь. Здесь же за меня переживают абсолютно все», — цитирует Суарес-Наварро официальный сайт тура.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — WTA

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.