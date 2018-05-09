Маррей может пропустить Уимблдон

Из-за травмы бедра последним турниром, на котором Энди Маррей принимал участие, был Уимблдон-2017.

Ранее британец планировал вернуться в игру к началу травяного сезона и сыграть на турнире в Хертогенбосе (11-18 июня). Главной же целью Маррея был Уимблдон-2018.

Однако восстановление после травмы проходит медленнее, чем предполагалось, и на турнир в Хертгенбосе Маррей, скорее всего, не будет заявлен. Его участие в Уимблдоне также под вопросом.

Уимблдон-2018 пройдет со 2 по 15 июля.