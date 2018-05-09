Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Маррей может пропустить Уимблдон

Участие Энди Маррея в травяных турнирах под вопросом

  • 09.05.2018 09:40
  • 54 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Из-за травмы бедра последним турниром, на котором Энди Маррей принимал участие, был Уимблдон-2017.

Ранее британец планировал вернуться в игру к началу травяного сезона и сыграть на турнире в Хертогенбосе (11-18 июня). Главной же целью Маррея был Уимблдон-2018.

Однако восстановление после травмы проходит медленнее, чем предполагалось, и на турнир в Хертгенбосе Маррей, скорее всего, не будет заявлен. Его участие в Уимблдоне также под вопросом.

Уимблдон-2018 пройдет со 2 по 15 июля.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Guardian

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.