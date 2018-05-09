Мадрид. Пера в двух сетах обыграла Конту

Американская теннисистка Бернарда Пера стала участницей третьего раунда турнира категории Premier Mandatory в Мадриде, победив британку Йоханну Конту.
Мадрид. Второй круг
Бернарда Пера (США) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:4, 6:3
Теннисистки провели на корте 102 минуты. Пера сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Конты пять подач навылет, две двойные и пять упущенных брейк-пойнтов.
Следующей соперницей Перы будет испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, которая выбила из соревнований первую ракетку Украины Элину Свитолину. Победительница этого матча выйдет победителя поединка между француженкой Каролин Гарсия или немкой Юлией Гергес.
Источник — Sport.ua
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