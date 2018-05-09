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Мадрид. Пера в двух сетах обыграла Конту

23-летняя американка вышла в третий круг турнира в Испании

  • 09.05.2018 02:55
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Getty Images. Бернарда Пера
© Getty Images. Бернарда Пера
Американская теннисистка Бернарда Пера стала участницей третьего раунда турнира категории Premier Mandatory в Мадриде, победив британку Йоханну Конту.
 
Мадрид. Второй круг
Бернарда Пера (США) – Йоханна Конта (Великобритания) – 6:4, 6:3
 
Теннисистки провели на корте 102 минуты. Пера сделала два эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Конты пять подач навылет, две двойные и пять упущенных брейк-пойнтов.
 
Следующей соперницей Перы будет испанская теннисистка Карла Суарес-Наварро, которая выбила из соревнований первую ракетку Украины Элину Свитолину. Победительница этого матча выйдет победителя поединка между француженкой Каролин Гарсия или немкой Юлией Гергес.
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Источник — Sport.ua

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