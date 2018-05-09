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Мадрид. Мугуруса одержала волевую победу над Векич

24-летняя испанка вышла в третий круг домашнего турнира

  • 09.05.2018 02:25
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Getty Images. Гарбинье Мугуруса
© Getty Images. Гарбинье Мугуруса
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса одержала волевую победу во втором круге турнира категории Premier Mandatory в Мадриде, обыграв хорватку Донну Векич.
 
Мадрид. Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания) – Донна Векич (Хорватия) – 2:6, 6:4, 6:1
 
Матч продолжался 122 минуты. В активе Мугурусы пять подач навылет, ни одной двойной ошибки и пять брейк-пойнтов из восьми. Векич выполнила два эйса, сделала пять двойных и использовала четыре брейк-пойнта из семи.
 
Следующей соперницей действующей чемпионки Уимблдона станет российская теннисистка Дарья Касаткина, уверенно победившая румынку Сорану Кырстю.
 
Напомним, ранее в Мадриде украинка Элина Свитолина во второй раз в сезоне уступила Суарес Наварро.
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Источник — Sport.ua

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