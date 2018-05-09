Мадрид. Мугуруса одержала волевую победу над Векич

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Шахтер в полном составе отправился на финал Кубка Украины 03:39 — Dr.Quest Ничего, что Суперкубок - трофей прошлого сезона?P.S. Смотри, Вересу не проиграй ;) 03:37 — Dr.Quest Хотят воочию, а не по телевизору увидеть, как будут вручать Кубок "Динамо"

Мадрид. Свитолина второй раз в сезоне уступила Суарес Наварро 02:17 — Станислав Матусевич Конструктивна критика - це не хейтерство. Інакше тоді мене самого в хейтери можна буде записати. ... 01:45 — Michael Savchyn з наступного року, якщо не з другої половини цього рейтинг Світоліної буде падати...хіба далі пра...

Барселона заплатит 100 миллионов евро отступных за Гризманна 01:38 — Brian10 А Неймар стоит 200? Или Погба? Бэйл? Игуаин? Да никто с них и половины не стоит! А вот Гризманн с... 01:22 — Василий Лавренюк Не коштує він таких грошей,50_70 потолок як на мене

Динамо – Шахтер. Прогноз и анонс финала Кубка Украины 01:17 — K_Sarioglo@i.ua Слушай ну задолбал ты уже с теми 0:7. Да, Динамо столько не проигрывало. Потому что не играло в м...

Коноплянка, Зинченко и Селезнев вызваны в сборную Украины 01:04 — Pavel Yakimovich перед сан марино - так же думали