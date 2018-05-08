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Мадрид. Надежда Киченок уступает в матче парного разряда

Украинка Надежда Киченок покидает турнир в Мадриде

  • 08.05.2018 23:41
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© Getty Images. Надежда Киченок
© © Getty Images. Надежда Киченок

В первом раунде Киченок вместе с австралийкой Анастасией Родионовой одержала победу, однако во втором раунде дуэт потерпел поражение.

Киченок и Родионова уступили чешской паре Барбора Стрыцова/Андреа Главачкова в двух сетах.

Мадрид. Парный разряд Второй раунд.

Киченок/Родионова - Стрыцова/Главачкова - 6:7, 1:6.

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Источник — Sport.ua

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