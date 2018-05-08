Мадрид. Надежда Киченок уступает в матче парного разряда

В первом раунде Киченок вместе с австралийкой Анастасией Родионовой одержала победу, однако во втором раунде дуэт потерпел поражение.
Киченок и Родионова уступили чешской паре Барбора Стрыцова/Андреа Главачкова в двух сетах.
Мадрид. Парный разряд Второй раунд.
Киченок/Родионова - Стрыцова/Главачкова - 6:7, 1:6.
Источник — Sport.ua
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