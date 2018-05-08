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Надаль выступит на турнире в Лондоне

Травяной турнир АТР в Лондоне соберет представительный состав участников

  • 08.05.2018 20:34
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Травяной турнир АТР в Лондоне пройдет 18 – 24 июня и станет одним из ключевых этапов подготовки у Уимблдону.

В этом году турнир соберет один из самых представительных составов участников в своей истории. Участие в турнире примут 17 теннисистов из топ-30 рейтинга АТР, включая первую ракетку мира Рафаэля Надаля.

«Мы очень рады, что к нам приедут шесть игроков из топ-6 рейтинга. Также мы ждём Маррея, Вавринку, Раонича, Лопеса, Кирьоса и Эдмунда. Эта неделя тенниса будет фантастической! С нетерпением ждём начало соревнований», - заявил директор турнира Стивен Фэрроу.

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Источник — BBC

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