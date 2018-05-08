Надаль выступит на турнире в Лондоне

Травяной турнир АТР в Лондоне пройдет 18 – 24 июня и станет одним из ключевых этапов подготовки у Уимблдону.
В этом году турнир соберет один из самых представительных составов участников в своей истории. Участие в турнире примут 17 теннисистов из топ-30 рейтинга АТР, включая первую ракетку мира Рафаэля Надаля.
«Мы очень рады, что к нам приедут шесть игроков из топ-6 рейтинга. Также мы ждём Маррея, Вавринку, Раонича, Лопеса, Кирьоса и Эдмунда. Эта неделя тенниса будет фантастической! С нетерпением ждём начало соревнований», - заявил директор турнира Стивен Фэрроу.
Источник — BBC
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.