Надаль выступит на турнире в Лондоне

Травяной турнир АТР в Лондоне пройдет 18 – 24 июня и станет одним из ключевых этапов подготовки у Уимблдону.

В этом году турнир соберет один из самых представительных составов участников в своей истории. Участие в турнире примут 17 теннисистов из топ-30 рейтинга АТР, включая первую ракетку мира Рафаэля Надаля.

«Мы очень рады, что к нам приедут шесть игроков из топ-6 рейтинга. Также мы ждём Маррея, Вавринку, Раонича, Лопеса, Кирьоса и Эдмунда. Эта неделя тенниса будет фантастической! С нетерпением ждём начало соревнований», - заявил директор турнира Стивен Фэрроу.