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Мадрид. Свитолина второй раз в сезоне уступила Суарес Наварро

Украинка в фантастическом стиле выиграла первый сет, но не смогла дожать соперницу

  • 08.05.2018 20:37
  • 3352 просмотров
  • 29 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в третий раунд грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В матче второго круга украинка уступила испанке Карле Суарес Наварро.

Мадрид. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:7(3), 4:6

Первый сет начался с небольшого рывка испанки. Карла выиграла два стартовых гейма, в то время как Свитолина допустила несколько несвойственных ей невынужденных ошибок. Но стало понятно, что Элина собирается играть сегодня в атакующей манере. Конечно же, она не старалась вколотить каждый мяч, но при любой удобной возможности пробивала остро. Как и в матче с Корне, откровением для всех нас стал прием второй подачи соперницы. Контригра продолжилась и сегодня, благо за первый сет испанка так и не смогла ничего придумать, чтобы хоть как-то помешать Свитолиной вколачивать мячи с приема. Результат не заставил себя долго ждать: до конца первого сета украинка не проиграла ни одного гейма, хотя и с реализацией брейкпонтов не все было гладко.



После фантастического первого сета от Элины во второй партии она немного сбавила обороты, скорее всего, стала играть с оглядкой на результат. Вновь два первых гейма остались за испанкой, которую гнали вперед родные трибуны, но украинка успешно вернулась в игру. В седьмом гейме Карла отыграла брейкпоинт, а в восьмом уже героически повела – 5:3. Показалось, что третьего сета не избежать, но в одном из розыгрышей Суарес Наварро подвернула голеностоп и упала. Ее спас только тейп, иначе матч бы закончился плачевно.

Некоторое время Карла проходила в себя, и Свитолиной удалось сделать еще один обратный брейк. Партия продолжилась на тай-брейке, во время которого украинка смотрелась откровенно хуже. Стоит признать, что испанца полностью заслужила победу во второй партии.



Третий сет проходил очень ровно,  ни у одной из теннисисток не было шансов вырваться вперед. Куда-то пропала фантастическая игра Элины на приеме, что позволило испанке уж слишком легко забирать свои подачи. Логика подсказывала, что это ничем хорошим не закончится. Так и случилось: в девятом гейме Элина под ноль отдала свою подачу и Карла вышла подавать на матч. Гейм начался с преимущества испанки 40:0, но Элина смогла отыграться сначала тройной матчбол, а позже еще один. Более того, она сама заработала 2 брейкпонта, которые не были реализованными. Только с пятого раза Суарес Наварро добыла победу, которая стала для нее второй в сезоне над Свитолиной. Также испанка теперь ведет в счете личных встреч – 4:3.



Статистика неумолима: Свитолина снова не смогла преодолеть барьер второго круга в Мадриде, теперь нужно брать себя в руки и ехать защищать победу в Рим. Что случилось с Элиной после первого сета – известно только ей одной, но стартовая партия была сыграна на высочайшем уровне. Если первая ракетка Украины сможет в таком же стиле проводить оба сета, и будет реализовывать хотя бы каждый второй брейкпоинт, она будет готова побеждать любую соперницу в Туре, а пока что имеет совсем другой результат.

В третьем круге Карла Суарес Наварро сыграет против победительницы матча Конта – Пера.

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Alexandr Demchenko
      Alexandr Demchenko, 08.05.2018 20:51
    -6
    Многовато конечно невынужденных ошибок, а в общем отлично играла! Как же уже задолбало это испанское чудовище! Ну чистая гиббониха!
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    Diana Kuznetsova
    online
      Diana Kuznetsova, 08.05.2018 20:54
    +2
    просто жесть я в шоке от этой Элины
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    Олександр Панасюк
    online
    Олександр Панасюк, 08.05.2018 20:55
    -2
    Спостерігаючи, як у Карли постійно завертались шорти під спідничку - може їй там щось мішає)))
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    u6467u
    online
      u6467u, 08.05.2018 21:08
    0
    есть время отдохнуть,набраться сил к следующим стартам а там и до финиша недалеко.
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    Вадім Рубік
    online
      Вадім Рубік, 08.05.2018 21:13
    -3
    Господи,що деякі хейтери несуть,браво адміну і Станіславу-все правильно написали,добавити нічого,головний турнір буде у Франції ще не зараз,після нього висновки нада робити,,,і біля сітки в цей ужас не грати,де саме матч і програла,це не трава далеко і не хард,обведуть легко
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    Владимир Владимирович
    online
      Владимир Владимирович, 08.05.2018 21:20
    +2
    Что-то Элину совсем не узнать, сколько она уже в этом году проиграла трех сетовых матчей и тайбрейков не считать, а раньше в такие ключевые моменты она играла уверенней. Или на нее давит 4 ракетка, так скоро, с такой игрой можно вылететь из десятки и все будет нужно начинать с начала.
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    Andriy Kulyk
    online
    Andriy Kulyk, 08.05.2018 21:34
    -2
    Katerynyuk, 08.05.2018 20:43
    Карла "Сільвестр Сталоне" вже явно стала для Еліни якимось непереможним Рембо!
    Та твою еліну друть всі кому не лень!
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 08.05.2018 21:38
    +3
    Чесно кажучи по ходу другого сету я вже обдумував свій коментар після матчу. Була навіть думка, що ми бачили теніс рівня першої ракетки світу. Навіть після 0-2 було відчуття спокою і впевненість, що Еліна зробить з іспанкою те саме, що і в першому сеті. І в принципі все до того йшло, але до честі Наварро їй вдалось нав'язати боротьбу і зі скрипом довести гру до тайбрейку. Ось там і почався спад, перш за все психологічний, у Еліни. Ну а третій сет це була гра нервів. Як показує практика Світоліна дуже рідко виходить переможцем з таких ситуацій. Скажем так це як в боксі при рівні боротьбі перемогу віддають тому хто краще проводить чемпіонські раунди. Ось саме ці чемпіонські раунди були програні. Дуже шкода, бо як показав перший сет Еліна може показувати фантастичний теніс, але проблеми з психологією на жаль не тільки не проходять, але чомусь стають головною проблемою. Зараз захищати очки за Рим та велику кількість очок за РГ. Такий собі час Х. Якщо в Римі і на РГ буде провал, то мабуть не попадання на підсумковий турнір та виліт з часом з десятки. Якщо ж в підсумку після РГ буде мінус 200 - 500 порівняно з теперішніми, то Еліна у грі.
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    Andriy Kulyk
    online
    Andriy Kulyk, 08.05.2018 21:41
    -1
    На бумазі вона 4 ракетка, а наділі далеко від топ 10!
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