Мадрид. Свитолина второй раз в сезоне уступила Суарес Наварро

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в третий раунд грунтового турнира серии Premier Mandatory в Мадриде. В матче второго круга украинка уступила испанке Карле Суарес Наварро.



Мадрид. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) – Карла Суарес Наварро (Испания) – 6:2, 6:7(3), 4:6

Первый сет начался с небольшого рывка испанки. Карла выиграла два стартовых гейма, в то время как Свитолина допустила несколько несвойственных ей невынужденных ошибок. Но стало понятно, что Элина собирается играть сегодня в атакующей манере. Конечно же, она не старалась вколотить каждый мяч, но при любой удобной возможности пробивала остро. Как и в матче с Корне, откровением для всех нас стал прием второй подачи соперницы. Контригра продолжилась и сегодня, благо за первый сет испанка так и не смогла ничего придумать, чтобы хоть как-то помешать Свитолиной вколачивать мячи с приема. Результат не заставил себя долго ждать: до конца первого сета украинка не проиграла ни одного гейма, хотя и с реализацией брейкпонтов не все было гладко.





После фантастического первого сета от Элины во второй партии она немного сбавила обороты, скорее всего, стала играть с оглядкой на результат. Вновь два первых гейма остались за испанкой, которую гнали вперед родные трибуны, но украинка успешно вернулась в игру. В седьмом гейме Карла отыграла брейкпоинт, а в восьмом уже героически повела – 5:3. Показалось, что третьего сета не избежать, но в одном из розыгрышей Суарес Наварро подвернула голеностоп и упала. Ее спас только тейп, иначе матч бы закончился плачевно.

Некоторое время Карла проходила в себя, и Свитолиной удалось сделать еще один обратный брейк. Партия продолжилась на тай-брейке, во время которого украинка смотрелась откровенно хуже. Стоит признать, что испанца полностью заслужила победу во второй партии.





Третий сет проходил очень ровно, ни у одной из теннисисток не было шансов вырваться вперед. Куда-то пропала фантастическая игра Элины на приеме, что позволило испанке уж слишком легко забирать свои подачи. Логика подсказывала, что это ничем хорошим не закончится. Так и случилось: в девятом гейме Элина под ноль отдала свою подачу и Карла вышла подавать на матч. Гейм начался с преимущества испанки 40:0, но Элина смогла отыграться сначала тройной матчбол, а позже еще один. Более того, она сама заработала 2 брейкпонта, которые не были реализованными. Только с пятого раза Суарес Наварро добыла победу, которая стала для нее второй в сезоне над Свитолиной. Также испанка теперь ведет в счете личных встреч – 4:3.







Статистика неумолима: Свитолина снова не смогла преодолеть барьер второго круга в Мадриде, теперь нужно брать себя в руки и ехать защищать победу в Рим. Что случилось с Элиной после первого сета – известно только ей одной, но стартовая партия была сыграна на высочайшем уровне. Если первая ракетка Украины сможет в таком же стиле проводить оба сета, и будет реализовывать хотя бы каждый второй брейкпоинт, она будет готова побеждать любую соперницу в Туре, а пока что имеет совсем другой результат.



В третьем круге Карла Суарес Наварро сыграет против победительницы матча Конта – Пера.