РУСЕДСКИ: «Надаль может пройти грунтовый сезон без поражений»

Победная серия Рафаэля Надаля на грунте продолжается еще с прошлого года. Известный канадский экс-теннисист Грег Руседски считеает, что первой ракетке мира по силам пройти весь нынешний грунтовый сезон без поражений:

«Сможет ли Рафа пройти без потерь весь сезон на грунте или кому-то проиграет в Мадриде или Риме? Пока сложно понять, но никто не может навязать ему борьбу.

Считаю, что Надаль – главный фаворит «Ролан Гаррос». Такого доминирования на грунтовых кортах я ещё никогда не видел и вряд ли когда-либо увижу».