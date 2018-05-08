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РУСЕДСКИ: «Надаль может пройти грунтовый сезон без поражений»

Бывший канадский теннисист Грег Руседски восхищен игрой Рафаэля Надаля

  • 08.05.2018 18:32
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Победная серия Рафаэля Надаля на грунте продолжается еще с прошлого года. Известный канадский экс-теннисист Грег Руседски считеает, что первой ракетке мира по силам пройти весь нынешний грунтовый сезон без поражений:

«Сможет ли Рафа пройти без потерь весь сезон на грунте или кому-то проиграет в Мадриде или Риме? Пока сложно понять, но никто не может навязать ему борьбу.

Считаю, что Надаль – главный фаворит «Ролан Гаррос». Такого доминирования на грунтовых кортах я ещё никогда не видел и вряд ли когда-либо увижу».

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Источник — Twitter

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