Кань-сюр-Мер. Ястремская вышла во второй круг

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг грунтового турнира ITF во Франции. В стартовом поединке украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Оливию Роговску.



Кань-сюр-Мер. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) – Оливия Роговска (Австралия) – 7:5, 6:2



В первом сете Даяна вела со счетом 5:2, имела тройной сетбол на своей подаче, но соперница невероятным образом сумела сравнять счет. К счастью, Ястремская сумела вернуть уверенность в своих силах и вырвала победу в партии.



Во вором сете Ситуация повторилась, но при счете 5:2 украинка уже принимала подачу. Двойной матчбол был реализован с первого раза.



Во втором круге Ястремская сыграет против Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии (№148 WTA).