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Кань-сюр-Мер. Ястремская вышла во второй круг

Юная украинская теннисистка успешно стартовала на 100-тысячнике во Франции

  • 08.05.2018 18:05
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  • 1 комментария
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг грунтового турнира ITF во Франции. В стартовом поединке украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Оливию Роговску.

Кань-сюр-Мер. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Оливия Роговска (Австралия) – 7:5, 6:2

В первом сете Даяна вела со счетом 5:2, имела тройной сетбол на своей подаче, но соперница невероятным образом сумела сравнять счет. К счастью, Ястремская сумела вернуть уверенность в своих силах и вырвала победу в партии.

Во вором сете Ситуация повторилась, но при счете 5:2 украинка уже принимала подачу. Двойной матчбол был реализован с первого раза.

Во втором круге Ястремская сыграет против Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии (№148 WTA).

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Andy Chak
    online
      Andy Chak, 08.05.2018 18:08
    0
    Умничка, Даяна! Догоняй Марту)))
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