Кань-сюр-Мер. Ястремская вышла во второй круг

Юная украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла во второй круг грунтового турнира ITF во Франции. В стартовом поединке украинка в двух сетах переиграла представительницу Австралии Оливию Роговску.
Кань-сюр-Мер. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина) – Оливия Роговска (Австралия) – 7:5, 6:2
В первом сете Даяна вела со счетом 5:2, имела тройной сетбол на своей подаче, но соперница невероятным образом сумела сравнять счет. К счастью, Ястремская сумела вернуть уверенность в своих силах и вырвала победу в партии.
Во вором сете Ситуация повторилась, но при счете 5:2 украинка уже принимала подачу. Двойной матчбол был реализован с первого раза.
Во втором круге Ястремская сыграет против Жиль Белен Тайхманн из Швейцарии (№148 WTA).
Источник — Sport.ua
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