Марта КОСТЮК: «Занимаясь теннисом, лишаю себя детства»

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что профессиональный теннис отнимает практически все ее время.



«Профессиональная теннисистки заставляет отказываться от того, что свойственно детству. Этого прекрасного времени, когда ты счастлив и у тебя нет никаких проблем. У теннисисток много обязанностей, мы сталкиваемся с серьёзным давлением. Это сложно, но мне удаётся справиться.



Я привыкла, что долго не бываю дома. В прошлом году уехала в сентябре и вернулась в середине декабря. Это было сложно, психологически сложно. После турнира в Австралии в начале февраля я была дома лишь пять дней.



Когда я нахожусь в Киеве, я бываю занята с восьми утра до восьми вечера. У меня фактически нет времени находиться дома, хотя мне нравится быть дома. Иногда мне легче вообще не приезжать домой и пробыть где-то месяц», – сказала Костюк.



Добавим, что Марта заработала за свою недолгую карьеру теннисистки 143 тысячи долларов призовых.