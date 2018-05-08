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Марта КОСТЮК: «Занимаясь теннисом, лишаю себя детства»

Юная украинская теннисистка – о главных минусах профессиональной спортсменки

  • 08.05.2018 17:51
  • 416 просмотров
  • 1 комментария
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что профессиональный теннис отнимает практически все ее время.

«Профессиональная теннисистки заставляет отказываться от того, что свойственно детству. Этого прекрасного времени, когда ты счастлив и у тебя нет никаких проблем. У теннисисток много обязанностей, мы сталкиваемся с серьёзным давлением. Это сложно, но мне удаётся справиться.

Я привыкла, что долго не бываю дома. В прошлом году уехала в сентябре и вернулась в середине декабря. Это было сложно, психологически сложно. После турнира в Австралии в начале февраля я была дома лишь пять дней.

Когда я нахожусь в Киеве, я бываю занята с восьми утра до восьми вечера. У меня фактически нет времени находиться дома, хотя мне нравится быть дома. Иногда мне легче вообще не приезжать домой и пробыть где-то месяц», – сказала Костюк.

Добавим, что Марта заработала за свою недолгую карьеру теннисистки 143 тысячи долларов призовых.

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Источник — Tennis World USA

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Комментарии
    Max Rudenko
    online
      Max Rudenko, 08.05.2018 18:05
    +1
    Такая судьба спортсменов. Мало кто с них может что то вспомнить с детства, кроме тренировок и состязаний. У меня у самого дома спортсмен, для него со школы что то вспомнить интересное тяжело, вечные тренировки были.
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