Марта КОСТЮК: «Занимаясь теннисом, лишаю себя детства»

15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк призналась, что профессиональный теннис отнимает практически все ее время.
«Профессиональная теннисистки заставляет отказываться от того, что свойственно детству. Этого прекрасного времени, когда ты счастлив и у тебя нет никаких проблем. У теннисисток много обязанностей, мы сталкиваемся с серьёзным давлением. Это сложно, но мне удаётся справиться.
Я привыкла, что долго не бываю дома. В прошлом году уехала в сентябре и вернулась в середине декабря. Это было сложно, психологически сложно. После турнира в Австралии в начале февраля я была дома лишь пять дней.
Когда я нахожусь в Киеве, я бываю занята с восьми утра до восьми вечера. У меня фактически нет времени находиться дома, хотя мне нравится быть дома. Иногда мне легче вообще не приезжать домой и пробыть где-то месяц», – сказала Костюк.
Добавим, что Марта заработала за свою недолгую карьеру теннисистки 143 тысячи долларов призовых.
Источник — Tennis World USA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.