Мадрид. Халеп и Плишкова прошли в третий круг

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в третий круг турнира в Мадриде. Во втором круге первая ракетка мира в двух сетах одолела бельгийку Элизе Мертенс со счётом 6:0, 6:3.

Соперницы пробыли на корте 1 час 11 минут. На счету Халеп два эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13-ти. Симона победила с пятого матчбола.

Мадрид, второй круг

Симона Халеп (Румыния) - Элизе Мертенс (Бельгия) 6:0, 6:3

В другом матче чешка Кристина Плишкова одолела испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:5, 6:2.

Мадрид, второй круг Кристина Плишкова (Чехия) - Сара Соррибес-Тормо (Испания) 7:5, 6:2

В третьем круге Симона Халеп встретится с Кристиной Плишковой.