Мадрид. Халеп и Плишкова прошли в третий круг

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в третий круг турнира в Мадриде. Во втором круге первая ракетка мира в двух сетах одолела бельгийку Элизе Мертенс со счётом 6:0, 6:3.
Соперницы пробыли на корте 1 час 11 минут. На счету Халеп два эйса и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13-ти. Симона победила с пятого матчбола.
Мадрид, второй круг
Симона Халеп (Румыния) - Элизе Мертенс (Бельгия) 6:0, 6:3
В другом матче чешка Кристина Плишкова одолела испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 7:5, 6:2.
Мадрид, второй круг
Кристина Плишкова (Чехия) - Сара Соррибес-Тормо (Испания) 7:5, 6:2
В третьем круге Симона Халеп встретится с Кристиной Плишковой.
Отметим, что выход Халеп в третий круг поставил в затруднительное положение Каролин Возняцки. Для того, чтобы стать первой ракеткой мира датчанке нужна только победа на турнире. Все другие варианты оставляют лидером рейтинга Симону Халеп.
Источник — Sport.ua
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