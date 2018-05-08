Ястремская – Роговска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 8 апреля, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет против представительницы Австралии Оливии Роговской.
Источник — Sport.ua
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Сегодня, 8 апреля, на грунтовом 100-тысятнике во Франции украинка Даяна Ястремская сыграет против представительницы Австралии Оливии Роговской.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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