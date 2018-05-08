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Мадрид. Квитова победила Пуиг и вышла в третий круг

Чешка в непростом матче обыграла Монику Пуиг

  • 08.05.2018 15:28
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Getty Images. Петра Квитова
© Getty Images. Петра Квитова
 
Петра Квитова обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг со счётом 6:3, 7:6 (10:8). Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. Квитова 9 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.
 
Мадрид, второй круг
Петра Квитова (Чехия) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) 6:3, 7:6 (10:8)
 
За выход в четвертьфинал Квитова поспорит с победительницей матча Александра Саснович (Беларусь) — Анетт Контавейт (Эстония).
 
 

 

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Источник — Sport.ua

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