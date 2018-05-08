Мадрид. Квитова победила Пуиг и вышла в третий круг

Петра Квитова обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг со счётом 6:3, 7:6 (10:8). Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты. Квитова 9 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 2 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

Мадрид, второй круг

Петра Квитова (Чехия) - Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) 6:3, 7:6 (10:8)