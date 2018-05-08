Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ФИЛИМА: «Цуренко и Бондаренко бились с Канадой до последнего»

Капитан женской сборной Украины – о причинах поражения североамериканкам

  • 08.05.2018 15:01
  • 291 просмотров
  • 0 комментария
Метки
btu.org.ua. Михаил Филима
© btu.org.ua. Михаил Филима

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима рассказал о поражении Канаде в плей-офф Второй Мировой Кубка Федерации.

- Состав на матч с Канадой мы имели боевой. Разумеется, со Свитолиной в составе мы бы чувствовали себя гораздо комфортнее, но Катя и Леся бились до последнего, претензии им предъявлять сложно. Тут, скорее, стоит отметить Бушар, которая выдала два нереальных матча. Она показала теннис уровня самой себя, когда она была пятой ракеткой мира. Кстати, Бушар как раз из Монреаля и многое было сделано под нее – медленное покрытие, низкие отскоки. После матча она призналась, что даже сама не ожидала от себя такого уровня.

Впрочем, Леся имела реальный шанс ее обыграть, имея скрытый матчбол и ведя с брейком в третьем сете. Обидно, что сразу же упустила свою подачу. Еще один важный мяч был завершен у сетки на подаче Бушар при счете 4:4, «меньше». Выиграй его Леся, и все могло обернуться по-другому.

- Почему в Канаду вы отправились в составе трех тенниситок?
- Дело в том, что сначала мы получили отказ от Свитолиной, но затем появилась надежда, что она все-таки присоединится к команде, поэтому и мы ждали до последнего. В то же время Катя Козлова – травмирована, у Марты Костюк – были паспортные нестыковки, поэтому приняли решение оставаться с обоймой в три игрока.

- Решающая парная комбинация Бондаренко / Савчук не подвергалась сомнениям?
- Тактических маневров у нас действительно было не много, но рассматривался вариант пары Цуренко/Бондаренко. Обе теннисистки уже почувствовали корты, для игроков это важный момент. К тому же, очевидно, что в последнее время Леся добавила в игре в паре. Однако последние три гейма в матче проти Бушар Леся провела на судорогах, сам поединок получился энергозатратным. Именно по этой причине пришлось отказаться от идеи поставить Цуренко на завершающий матч.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Xsport

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.