ФИЛИМА: «Цуренко и Бондаренко бились с Канадой до последнего»

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима рассказал о поражении Канаде в плей-офф Второй Мировой Кубка Федерации.



- Состав на матч с Канадой мы имели боевой. Разумеется, со Свитолиной в составе мы бы чувствовали себя гораздо комфортнее, но Катя и Леся бились до последнего, претензии им предъявлять сложно. Тут, скорее, стоит отметить Бушар, которая выдала два нереальных матча. Она показала теннис уровня самой себя, когда она была пятой ракеткой мира. Кстати, Бушар как раз из Монреаля и многое было сделано под нее – медленное покрытие, низкие отскоки. После матча она призналась, что даже сама не ожидала от себя такого уровня.



Впрочем, Леся имела реальный шанс ее обыграть, имея скрытый матчбол и ведя с брейком в третьем сете. Обидно, что сразу же упустила свою подачу. Еще один важный мяч был завершен у сетки на подаче Бушар при счете 4:4, «меньше». Выиграй его Леся, и все могло обернуться по-другому.



- Почему в Канаду вы отправились в составе трех тенниситок?

- Дело в том, что сначала мы получили отказ от Свитолиной, но затем появилась надежда, что она все-таки присоединится к команде, поэтому и мы ждали до последнего. В то же время Катя Козлова – травмирована, у Марты Костюк – были паспортные нестыковки, поэтому приняли решение оставаться с обоймой в три игрока.



- Решающая парная комбинация Бондаренко / Савчук не подвергалась сомнениям?

- Тактических маневров у нас действительно было не много, но рассматривался вариант пары Цуренко/Бондаренко. Обе теннисистки уже почувствовали корты, для игроков это важный момент. К тому же, очевидно, что в последнее время Леся добавила в игре в паре. Однако последние три гейма в матче проти Бушар Леся провела на судорогах, сам поединок получился энергозатратным. Именно по этой причине пришлось отказаться от идеи поставить Цуренко на завершающий матч.