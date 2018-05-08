Экс-ан-Прованс. Стаховский в трех сетах проиграл Офнеру

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел четвертое подряд поражение в одиночном разряде. На челленджере в Экс-ан-Провансе украинский теннисист в затяжном трехсетовом поединке проиграл австрийцу Себастиану Офнеру.
Острава. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Себастиан Офнер (Австрия) – 6:3, 3:6, 5:7
Во втором круге Офнер сыграет победителя матча Отте – в Дияс, в Стаховский продолжит борьбу в парном разряде.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.