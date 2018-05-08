Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Экс-ан-Прованс. Стаховский в трех сетах проиграл Офнеру

Украинский теннисист не смог выйти во второй круг одиночного разряда

  • 08.05.2018 13:59
  • 183 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский потерпел четвертое подряд поражение в одиночном разряде. На челленджере в Экс-ан-Провансе украинский теннисист в затяжном трехсетовом поединке проиграл австрийцу Себастиану Офнеру.

Острава. Первый круг
Сергей Стаховский (Украина) – Себастиан Офнер (Австрия) – 6:3, 3:6, 5:7

Во втором круге Офнер сыграет победителя матча Отте – в Дияс, в Стаховский продолжит борьбу в парном разряде.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.