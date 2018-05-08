Экс-ан-Прованс. Стаховский в трех сетах проиграл Офнеру

15:02 — source02

Интервью агонь

14:42 — SamojlovS

А судя по тому, что мало выгоняли с поля - то бил "аккуратно, но сильно".

14:42 — SamojlovS

Судя по тому, что его ни разу не привлекали в полицию, бил их Гармаш во время матча...