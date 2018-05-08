ФОТО ДНЯ: Возняцки награждена рыцарским орденом Дании

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки удостоилась «Ордена Даннеброга» - второго по значимости рыцарского ордена Дании.



«Для меня огромная честь получить рыцарский орден Даннеброга», – заявила Возняцки.





Добавим, что в 2018 году датчанка выиграла первый титул Большого шлема в карьере. Случилось это на Открытом чемпионате Австралии. Некоторое время Возняцки снова провела в качестве первой ракетки мира. Ранее ей удавалось взойти на вершину мирового рейтинга 2010 и 2011 годах.