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ФОТО ДНЯ: Возняцки награждена рыцарским орденом Дании

Экс-первая ракетка мира удостоилась «Ордена Даннеброга»

  • 08.05.2018 12:04
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Getty Images
© Getty Images

Вторая ракетка мира Каролин Возняцки удостоилась «Ордена Даннеброга» - второго по значимости рыцарского ордена Дании.

«Для меня огромная честь получить рыцарский орден Даннеброга», – заявила Возняцки.



Добавим, что в 2018 году датчанка выиграла первый титул Большого шлема в карьере. Случилось это на Открытом чемпионате Австралии. Некоторое время Возняцки снова провела в качестве первой ракетки мира. Ранее ей удавалось взойти на вершину мирового рейтинга 2010 и 2011 годах.

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Источник — Twitter

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