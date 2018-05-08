Мадрид. Обзор лучших ударов понедельника

Почему у Бейла красная,а у Месси нет?Умышленно шел в ногу, даже без намека игры в мяч, с риском н...

11:58 — Ігор Середина

===все работает и без впн

11:57 — Ігор Середина

===Заповненість арени досить не погана, навіть без врахування відсутності реклами. Юра Нестеренко...

11:51 — kuzmen1992

У меня все без VPN отлично открылось!

11:48 — posaliv

Все открывается, если использовать VPN. Видимо, организаторы считают, что пользователю с украинск...

11:45 — kuzmen1992

Судя по всему выступать Ломаченко на малой арене еще долго. До боя с Гарсией так точно!

11:43 — kuzmen1992

Реклама нужна все даже супер популярный бойцам. А в случаи с Васей так в двойне. Выступать в чужо...