Свитолина – Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Сегодня, 8 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок второго круга против представительницы Испании Карлы Суарес Наварро.
Матч будет сыгран третьим запуском на корте им. А. Санчес-Викарио. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча ATP Карреньо-Буста – Чорич.
Букмекеры отдают предпочтение Элине – 1,5, победа Карлы оценена коэффициентом 2,85. В текущем сезоне Свитолина и Суарес Наварро пересекались дважды: в Брисбене выиграла украинка, в Индиан-Уэллсе – испанка. Общий счет личных встреч – 3:3.
Напомним, в первом круге Свитолина легко одолела француженку Ализе Корне.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.
Источник — Sport.ua
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