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Свитолина – Суарес Наварро. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка второго круга на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде

  • 08.05.2018 10:38
  • 1348 просмотров
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Сегодня, 8 мая, на грунтовом турнире серии Premier Mandatory в Мадриде первая ракетка Украины Элина Свитолина проведет поединок второго круга против представительницы Испании Карлы Суарес Наварро.

Матч будет сыгран третьим запуском на корте им. А. Санчес-Викарио. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву. Интересующий нас поединок начнется после матча ATP Карреньо-Буста – Чорич.

Букмекеры отдают предпочтение Элине  – 1,5, победа Карлы оценена коэффициентом 2,85. В текущем сезоне Свитолина и Суарес Наварро пересекались дважды: в Брисбене выиграла украинка, в Индиан-Уэллсе – испанка. Общий счет личных встреч – 3:3.

Напомним, в первом круге Свитолина легко одолела француженку Ализе Корне.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу поединка.

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Источник — Sport.ua

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