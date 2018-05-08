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Шарапова рассказала зачем вернула старого тренера

С Томасом Хогстедтом россиянка возобновила сотрудничество с марта этого года

  • 08.05.2018 04:32
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Getty Images. Томас Хогстед и Мария Шарапова
© Getty Images. Томас Хогстед и Мария Шарапова
«Если ты хочешь поменять что-то к лучшему, то это возможно сделать в любой момент. И у тебя есть вера, что эти изменения помогут тебе. Я не говорю, что до Томаса все было уж так плохо, просто хочется сделать все, чтобы было еще лучше», - прокомментировала свое решение Шарапова.
 
С Томасом Хогстедтом Мария ранее работала с 2011 по 2013 год.
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Источник — WTA

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