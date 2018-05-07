Рафаэль НАДАЛЬ: «У меня нет превосходства на грунте»

На грунтовый Мастерс в Мадриде Рафаэль Надаль приехал в статусе первой ракетки мира. Несмотря на статус явного фаворита, испанец не считает, что у него есть преимущество над другими теннисистами на грунте:

«Я не считаю, что на грунте у меня есть превосходство над другими игроками. Может быть, некоторые турниры получаются более успешными, чем остальные, но это не гарантирует, что в будущем я буду лучше соперников.

Я очень доволен всем, что произошло. Я не переживаю о том, буду ли я фаворитом или нет. Я просто стараюсь делать все максимально хорошо, находиться в форме. Когда мне это удается, все прекрасно. И тот день, когда я не буду переживать из-за своей формы или игры, станет днем, когда я перестану добиваться успеха.

Я должен быть готовым к каждому турниру, иметь терпение. К соперникам я всегда проявляю уважение, потому что день на день не приходится. Нужно держать в уме то, что всегда можно проиграть».