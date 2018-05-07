Новак ДЖОКОВИЧ: «Не знаю, сыграю ли на Кубке Дэвиса»

В сентябре сборной Сербии предстоит встретиться с командой Индии на Кубке Дэвиса. Новак Джокович, который по-прежнему испытывает трудности при возвращении после травмы, не знает, сыграет ли против Индии:
«Это открытый вопрос. Мне нравится играть за Сербию, и я надеюсь, что сыграю ещё. Но в настоящее время у меня нет никакой уверенности, что я буду в команде в сентябре в матче против Индии.
Моё участие зависит от целого ряда факторов. Надеюсь, что возможные изменения формата Кубка Дэвиса сделают турнир более удобным для нас.
Хотелось бы выступать за свою сборную, ведь в индивидуальных видах спорта мы не играем как национальная команда. В сборной ты чувствуешь себя частью семьи».
Источник — Novosti.rs
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