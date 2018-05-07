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Новак ДЖОКОВИЧ: «Не знаю, сыграю ли на Кубке Дэвиса»

Новак Джокович не уверен, что поможет сборной Сербии в сентябре

  • 07.05.2018 20:05
  • 170 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Новак Джокович
© Getty Images. Новак Джокович

В сентябре сборной Сербии предстоит встретиться с командой Индии на Кубке Дэвиса. Новак Джокович, который по-прежнему испытывает трудности при возвращении после травмы, не знает, сыграет ли против Индии:

«Это открытый вопрос. Мне нравится играть за Сербию, и я надеюсь, что сыграю ещё. Но в настоящее время у меня нет никакой уверенности, что я буду в команде в сентябре в матче против Индии.

Моё участие зависит от целого ряда факторов. Надеюсь, что возможные изменения формата Кубка Дэвиса сделают турнир более удобным для нас.

Хотелось бы выступать за свою сборную, ведь в индивидуальных видах спорта мы не играем как национальная команда. В сборной ты чувствуешь себя частью семьи».

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Источник — Novosti.rs

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 07.05.2018 20:19
    +1
    Яркий пример неадекватам которые гонят на Элину
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