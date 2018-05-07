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АНДЕРСОН: «Играть с Надалем тяжело на любом покрытии»

Кевин Андерсон восхищается первой ракеткой мира Рафаэлем Надалем

  • 07.05.2018 19:42
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Getty Images. Кевин Андерсон
© Getty Images. Кевин Андерсон

Кевин Андерсон, который в финале US Open-2017 в трех сетах уступил Рафаэлю Надалю, в очередной раз восхитился первой ракеткой мира:

«Играть против Рафы очень тяжело на любом покрытии. Я уже встречался с ним на грунте в 2017 году во время турнира в Барселоне.

Увидев Рафу, вы понимаете, что вас ждёт очень сложное испытание. Надаль – великолепный теннисист, который заставляет вас выкладываться без остатка на протяжении всего поединка».

Сейчас Андерсон, как и Надаль, готовятся к старту на Мастерсе в Мадриде – оба начнут борьбу со второго круга.

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Источник — Tennis World USA

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