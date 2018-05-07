АНДЕРСОН: «Играть с Надалем тяжело на любом покрытии»

Кевин Андерсон, который в финале US Open-2017 в трех сетах уступил Рафаэлю Надалю, в очередной раз восхитился первой ракеткой мира:
«Играть против Рафы очень тяжело на любом покрытии. Я уже встречался с ним на грунте в 2017 году во время турнира в Барселоне.
Увидев Рафу, вы понимаете, что вас ждёт очень сложное испытание. Надаль – великолепный теннисист, который заставляет вас выкладываться без остатка на протяжении всего поединка».
Сейчас Андерсон, как и Надаль, готовятся к старту на Мастерсе в Мадриде – оба начнут борьбу со второго круга.
Источник — Tennis World USA
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