АНДЕРСОН: «Играть с Надалем тяжело на любом покрытии»

Кевин Андерсон, который в финале US Open-2017 в трех сетах уступил Рафаэлю Надалю, в очередной раз восхитился первой ракеткой мира:

«Играть против Рафы очень тяжело на любом покрытии. Я уже встречался с ним на грунте в 2017 году во время турнира в Барселоне.

Увидев Рафу, вы понимаете, что вас ждёт очень сложное испытание. Надаль – великолепный теннисист, который заставляет вас выкладываться без остатка на протяжении всего поединка».

Сейчас Андерсон, как и Надаль, готовятся к старту на Мастерсе в Мадриде – оба начнут борьбу со второго круга.