Кузнецова может завершить карьеру

В первом раунде турнира в Мадриде Светлана Кузнецова уступила Петре Мартич со счетом 4:6, 2:6.

Россиянка недовольная своей формой и может даже завершить карьеру:

«Я очень далека от нужной формы, только возвращаюсь после операции и пока сосредоточена на том, чтобы вернуть свою форму и уверенность в собственных силах. Я впервые перенесла операцию, мне нужно время.

Это тяжело: моя кисть, да и я сама не готова на сто процентов. Но я должна стараться до тех пор, пока не наступит время завершить карьеру.

Я ставлю для себя задачу играть ещё два-три года, но я при этом должна добиваться хороших результатов. Если я продолжу проигрывать, я не думаю, что буду долго оставаться в теннисе».