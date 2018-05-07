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Кузнецова может завершить карьеру

Российская теннисистка Светелана Кузнецова недовольна своими результатами

  • 07.05.2018 18:57
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Getty Images. Светлана Кузнецова
© Getty Images. Светлана Кузнецова

В первом раунде турнира в Мадриде Светлана Кузнецова уступила Петре Мартич со счетом 4:6, 2:6.

Россиянка недовольная своей формой и может даже завершить карьеру:

«Я очень далека от нужной формы, только возвращаюсь после операции и пока сосредоточена на том, чтобы вернуть свою форму и уверенность в собственных силах. Я впервые перенесла операцию, мне нужно время.

Это тяжело: моя кисть, да и я сама не готова на сто процентов. Но я должна стараться до тех пор, пока не наступит время завершить карьеру.

Я ставлю для себя задачу играть ещё два-три года, но я при этом должна добиваться хороших результатов. Если я продолжу проигрывать, я не думаю, что буду долго оставаться в теннисе».

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