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Мадрид. Раонич подал 17 эйсов и победил в первом круге

Канадец уверенно проходит дальше

  • 07.05.2018 18:44
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Getty Images. Милош Раонич
© Getty Images. Милош Раонич
Канадский теннисист Милош Раонич мощно стартовал на турнире категории «Мастерс-1000» в Мадриде. В первом круге он обыграл аргентинца Николаса Киккера (Q) со счётом 6:3, 6:2. 
 
Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. 24-я ракетка мира, Раонич сделал 17 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и 3 раза взял чужую подачу. На счету Киккера 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк. 
 
Мадрид, первый круг
Милош Раонич (Канада) - Николас Киккер (Аргентина) 6:3, 6:2.
 
Во втором круге Милош Раонич сыграет с четвертой ракеткой мира, Григором Димитровым.
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Источник — Sport.ua

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