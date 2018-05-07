Мадрид. Раонич подал 17 эйсов и победил в первом круге

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ЦЫГАНКОВ: «После матча с Мариуполем тяжело говорить о чемпионстве» 19:38 — yasher Только когда этот табор вернёт себе свой стадион и город.