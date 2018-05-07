Мадрид. Раонич подал 17 эйсов и победил в первом круге

Канадский теннисист Милош Раонич мощно стартовал на турнире категории «Мастерс-1000» в Мадриде. В первом круге он обыграл аргентинца Николаса Киккера (Q) со счётом 6:3, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 16 минут. 24-я ракетка мира, Раонич сделал 17 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и 3 раза взял чужую подачу. На счету Киккера 2 эйса, 3 ошибки на подаче и 1 упущенный брейк.
Мадрид, первый круг
Милош Раонич (Канада) - Николас Киккер (Аргентина) 6:3, 6:2.
Во втором круге Милош Раонич сыграет с четвертой ракеткой мира, Григором Димитровым.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.