ФЕДЕРЕР: «Межсезонье - тяжело для меня. Мне легче играть»

Вторая ракетка мира Роджер Федерер рассказал, что делает во время перерывов от турниров. Швейцарца цитирует Tennis World.
«Межсезонье для меня является более тяжёлым временем. Мне легче участвовать в турнирах, чем ничего не делать. Во время межсезонья я активно тренируюсь, чтобы подготовить базу, необходимую для игры во время всего сезона. Затем я используют эту базу и работаю над ней по ходу сезона. По-моему, это очень важно».
Напомним, перед Уимбилдоном Роджер Федерер выступит в Штутгарте.
Источник — Tennis World USA
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