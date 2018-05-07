ФЕДЕРЕР: «Межсезонье - тяжело для меня. Мне легче играть»

18:10 — dinamoliga

значит донецкий.

18:09 — dinamoliga

Пенальти был так сказать на "усмотрение судьи" повод поставить был, но это явно не 100%...

18:05 — wladimir_skidan

Гравець гостей вибиває м’яч до центру і м’яч потрапляє до суперника, а потім останній невдало гра...

18:02 — rokkino

Значит Павелко не донецкий????