Винус Уильямс поставила Серену в один ряд с Надалем и Федерером

Легендарную американскую теннисистку Винус Уильямс попросили назвать трех лучших теннисистов мира.

Предсказуемо она назвала имена Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, при этом поставив в один ряд к ним свою сестру Серену, которая сейчас пытается вернуться на прежний уровень после декретной паузы:

«Сложно рассуждать о подобных вещах. В теннисе было несколько эпох, и в каждой находилось место для своих героев. Конечно, я включу в список лучших теннисистов Надаля и Федерера.

Очевидно, что в тройке должна присутствовать Серена. Она – моя сестра, и я не могу поступить иначе».