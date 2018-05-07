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Винус Уильямс поставила Серену в один ряд с Надалем и Федерером

Винус Уильямс назвала трех лучших теннисистов мира

  • 07.05.2018 17:56
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Getty Images. Винус Уильямс
© Getty Images. Винус Уильямс

Легендарную американскую теннисистку Винус Уильямс попросили назвать трех лучших теннисистов мира.

Предсказуемо она назвала имена Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, при этом поставив в один ряд к ним свою сестру Серену, которая сейчас пытается вернуться на прежний уровень после декретной паузы:

«Сложно рассуждать о подобных вещах. В теннисе было несколько эпох, и в каждой находилось место для своих героев. Конечно, я включу в список лучших теннисистов Надаля и Федерера.

Очевидно, что в тройке должна присутствовать Серена. Она – моя сестра, и я не могу поступить иначе».

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Источник — Tennis World USA

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