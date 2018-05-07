Винус Уильямс поставила Серену в один ряд с Надалем и Федерером

Легендарную американскую теннисистку Винус Уильямс попросили назвать трех лучших теннисистов мира.
Предсказуемо она назвала имена Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, при этом поставив в один ряд к ним свою сестру Серену, которая сейчас пытается вернуться на прежний уровень после декретной паузы:
«Сложно рассуждать о подобных вещах. В теннисе было несколько эпох, и в каждой находилось место для своих героев. Конечно, я включу в список лучших теннисистов Надаля и Федерера.
Очевидно, что в тройке должна присутствовать Серена. Она – моя сестра, и я не могу поступить иначе».
Источник — Tennis World USA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.