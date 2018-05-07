Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

ХАЛЕП: «Отсутствие побед на турнирах Большого Шлема – не катастрофа»

Симону Халеп не беспокоит отсутствие побед на турнирах «Большого Шлема»

  • 07.05.2018 17:27
  • 297 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Симона Халеп
© Getty Images. Симона Халеп

Сейчас Симона Халеп продолжает удерживать первую строчку в рейтинге WTA, при этом не выиграв за свою карьеру ни одного турнира «Большого Шлема».

Однако румынку отсутствие титулов на «Мэйджорах» не сильно беспокоит:

«Я не скажу, что слишком беспокоюсь из-за этого. Я не вижу в этом никакой катастрофы. Да, у меня пока ещё нет побед на турнирах «Большого шлема», но есть огромное желание победить.

Возможно, мне стоит и вовсе перестать думать об этом, тогда всё получится. Но я счастлива, меня совершенно не беспокоит отсутствие побед.

Даже если это не произойдёт, ничего страшного. Сейчас иногда я чувствую большее давление, т. к. от меня постоянно ждут побед. Но я к этому отношусь спокойно. Специалисты в мире тенниса понимают, что невозможно постоянно побеждать».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.