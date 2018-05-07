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Мадрид. Савчук с Павлюченковой прошли дальше

Украинка в паре с россиянкой без борьбы победили в первом круге

  • 07.05.2018 16:13
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БТУ. Ольга Савчук
© БТУ. Ольга Савчук
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук без борьбы вышли во второй круг турнира в Мадриде (Испания) в парном разряде. Их соперницы по противостоянию стартового раунда — бельгийка Элисе Мертенс и представительница Нидерландов Деми Схурс — снялись с соревнований.
 
За выход в четвертьфинал турнира в столице Испании Павлюченкова и Савчук поспорят с победительницами матча Михаэла Бузэрнеску (Румыния) / Ализе Корне (Франция) — Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания, 7).
 
Напомним, украинки Костюк, Калинина и Завацкая обновили рекорды в рейтинге WTA.
 
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Источник — Sport.ua

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