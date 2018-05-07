Мадрид. Савчук с Павлюченковой прошли дальше

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и украинка Ольга Савчук без борьбы вышли во второй круг турнира в Мадриде (Испания) в парном разряде. Их соперницы по противостоянию стартового раунда — бельгийка Элисе Мертенс и представительница Нидерландов Деми Схурс — снялись с соревнований.

За выход в четвертьфинал турнира в столице Испании Павлюченкова и Савчук поспорят с победительницами матча Михаэла Бузэрнеску (Румыния) / Ализе Корне (Франция) — Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания, 7).